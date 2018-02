Laurita Fernández posó híper hot y habló de Fede Bal: "No le tenía ni un poco de fe"

Sensual y enamorada como nunca, esta semana, Laurita Fernández protagonizó la tapa de revista Gente y, además de dejarnos una producción de imágenes para el infarto, la bailarina habló de su noviazgo con Federico Bal.

"Fede maduró mucho como hombre. Yo siempre le planteé que buscaba una relación con un par, armonía. Por más que trabajemos frente a cámara, a mí no me gusta exponer la intimidad. El venía acostumbrado a contar todo, a mostrar todo. Hoy no se persigue ni se enrosca con tonterías. Tiene que ver con la madurez", arrancó a contar sobre su galán.

"... Por eso hoy siento atracción por él, y estoy enamorada. Yo, te juro, no tenía ni un poco de fe, en un momento pensaba que no era para mí. Es que somos distintos: a él le gusta tomar alcohol y salir a bailar, y a mí no. Pero me equivoqué. Me están pasando cosas muy lindas, y aunque siempre fui muy estructurada, hasta fría por momentos, me dejé llevar. Fede me desestructuró, me hace divertir mucho. Por él vivo el amor con más alegría y libertad. Su desparpajo me sacudió y me conectó con la chica de mi edad que debo ser. Hoy siento que vivo más los sentimientos.", contó luego.

A mediados de la entrevista, Laura contestó sobre la posibilidad de casarse con Federico: "Puede ser, sí. Lo hablamos al tema. Yo siento algo re lindo. Estoy mucho más enamorada que antes. Y va en ascenso. ¡Claro que me quiero casar con Fede y tener hijos! Pero no ahora. Prefiero vivir el noviazgo a full primero... Pensá que el año pasado nos veíamos mucho pero era trabajando, no teníamos tiempo para la intimidad. Yo volvía y quedaba frita, dormida... y él a las puteadas, jaja... fue el mejor método anticonceptivo. ¡Me bancó mucho, eso es amor!"-

"¿Qué cómo me imagino como mamá? ¡Bajando mil cambios! Porque soy ansiosa... Pero a un hijo lo voy a recontra disfrutar". Más tarde, reveló cómo lo ve a Fede en el rol de padre: "Hermoso. La vida dirá, pero ojalá Fede seamos el uno para el otro. Parece agrandado, canchero, pero es muy sensible, atento y culto. Y también romántico... aunque en ciertos momentos es un salvaje. Yo le digo 'mi chico malo'", concluyó Laurita Fernández. ¡Felicidades, chicos!