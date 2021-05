Laurita Fernández sobre el motivo de su separación de Nicolás Cabré: "Ya no coincidíamos mucho"

Laurita Fernández contó anoche que no está más en pareja con Nicolás Cabré. A raíz de eso, comenzaron a circular las especulaciones sobre la separación.

"¿Seguís con Nico?", le consultó un seguidor en Instagram. Y la bailarina respondió: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron 3 años hermosos".

Y este martes, Adrián Pallares contó que se comunicó vía WhatsApp con Laurita, le propuso una nota con "Intrusos" (América) y la preguntó sobre la reciente ruptura con el actor.

"Hola Adri, es que no quería ir ningún lado. Los miro siempre en la repetición. ¡Me encantan! Pero no quería ir a ningún lado porque primero no tenía nada que promocionar y, segundo, estaba un poco triste, no quería hablar. Está todo bien. Fueron 3 años re lindos, pero ya no coincidíamos mucho, últimamente", le respondió Laurita con sinceridad, pero sin ánimos de dar una entrevista.

