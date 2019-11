Laurita Fernández se metió en los rumores de crisis de La China Suárez y Benjamín Vicuña

Laurita Fernández se metió en los rumores de crisis y separación entre La China Suárez y Benjamín Vicuña y sorprendió con sus declaraciones.

"La verdad es que no tengo idea qué pasa en casas ajenas y no opinaría jamás de una relación ajena. Pero sí deseo que estén bien de la manera que sea. No tengo idea qué pasa y qué no pasa, pero ojalá que estén bien", comenzó la novia de Nicolás Cabré en declaraciones al ciclo radial "Agarrate Catalina".

"Que todo sea para bien y que nadie sufra. Por más que no tenga tanto vínculo, no me gusta pensar que personas cercanas no la pueden estar pasando bien. No podría opinar de eso puntualmente, sí deseo que estén bien… pero de verdad. Que hagan lo que les haga bien", añadió.

Y puntualizó: "Son personas recontra expuestas y todo el mundo va a hablar. Muchas cosas que se dicen que no son y otras que sí".

Por otro lado, Laurita destacó lo bien que se lleva su novio con la madre de su hija Rufina: "Es divino que eso pase. Yo siempre digo que fui hija de padres separados y que tengan tan buena relación es divino para los hijos. La China es divina conmigo, su familia también".

