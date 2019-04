Laurita Fernández: "Me habían convocado para interpretar a Susana, pero..."

Laurita Fernández se mostró contenta de su participación en "Pequeños Gigantes" en la televisión azteca y habló de aquellos que la comparan con Susana Giménez. Luego de su viaje a México,se mostró contenta de su participación enen la televisión azteca y habló de aquellos que la comparan con





"Susana es Susana, ya debe estar cansada de que le pregunten esas cosas. Es un halago que me digan estas cosas a raíz de lo que pasó con ' Sugar', pero también tengo que hacer mi camino, mis pasos y ver qué pasa", indicó en una nota con "LAM".





"Ella no deja de ser una mujer que admiro profundamente y lo digo siempre, desde antes de ' Sugar'", agregó la bailarina.

laurita fernández viaja a méxico como jurado de pequeños gigantes







"A ver, me habían convocado para interpretar a Susana en otra serie (la de Sandro) y en ese momento era todo muy sobre el pucho y para mí cuando hacés de alguien tiene que ser algo que lo preparés con mucho tiempo y con mucho respeto y de verdad con mucha preparación y es de lo más difícil de hacer". Al ser consultada por si le gustaría participar en la serie de la diva en el caso de que la convoquen, dijo:





"Por eso en ese momento dije que no porque para hacerlo a medias no, pero si fuese con tiempo y de poder prepararlo y que ella esté de acuerdo, sí ¡cómo que no!", finalizó Laurita.