Laurita Fernández y Nicolás Cabré enfrentaron rumores de embarazo, luego de que Tomás Dente contara que "una fuente muy confiable" le había confirmado que la pareja de actores estaba en la dulce espera de su primer hijo. enfrentaron rumores de embarazo, luego de quecontara quele había confirmado que la pareja de actores estaba en la dulce espera de su primer hijo.





"El embarazo es muy reciente". Sin embargo, la Y aclaró:Sin embargo, la bailarina salió a desmentir los rumores y negó la información del periodista.





"¡Gracias por sus mensajes buena onda! Pero No estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré)", señaló Laurita en Twitter.

Embed Gracias por sus mensajes buena onda! Pero No estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré) Besos!!! ❤️ — Laura Fernández (@laufer4) 24 de junio de 2019







Sin embargo su mensaje no acalló por completo el rumor de dulce espera y, en nota con "El Diario de Mariana", Fernández ahondó un poquito más en su desmentida.





"¿Están buscando un bebé?", le preguntó el notero a Laurita. Y ella aclaró: "No, por el momento no. Se están tomando los cuidados necesarios, pero uno nunca sabe cuándo será el momento. Yo siento que en el corto plazo, no. Tengo ganas de hacer otras cosas antes. Todo se irá dando a su tiempo".