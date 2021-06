A Laurita Fernández le preguntaron por Cachete Sierra... ¡Y se puso nerviosa!

Desde la separación con Nicolás Cabré, Laurita Fernández se mostró lejos de rehacer su vida amorosa y focalizada en el trabajo ya que está por estrenar su programa, "El Club de las Divorciadas".

Sin embargo, en "Intrusos" revelaron que la rubia está recibiendo mensajes de un galán de La Academia 2021. Se trata, nada más y nada menos, que de Cachete Sierra, último campeón del "Cantando 2020".

El en programa de América Tv que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron que Cachete Sierra está perdido por la Laurita Fernández y que entre ambos hay un mensajeo por Whatsapp bastante intenso.

"Él le dice que la puede contener y ella le insiste en que sean amigos", agregó Lussich. Y la respuesta de Cachete sería: "¡Para qué vamos a ser amigos si tengo un corazón enorme para vos!".

En charla con "Intrusos", Laurita habló de su reciente soltería: "A pleno, yo estoy bien, es un momento, estoy con ganas de estar así sola. Que pase lo que tenga que pasar, me siento de verdad bien. Estamos separados, definitivo, nos deseamos los dos lo mejor".

Y consultada por Cachete, se puso un tanto nerviosa: "No sé cómo remar la respuesta (se ríe). Es un copado y un gran compañero. Por momentos me volvió loca, él jodía.. No pasa absolutamente nada". Y sobre los mensajes que recibe de él señaló: "Jamás mandaría al frente a nadie".