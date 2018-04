Laurita Fernández, la nueva "Sugar": "Susana va a venir cuando vuelva de viaje"

Laurita Fernández tendrá su noche de gloria sobre el escenario del Teatro Membrives ya que debutará en la obra "Sugar", en el reestreno del espectáculo y reemplazando a Griselda Siciliani. tendrá su noche de gloria sobre el escenario delya que debutará en la obra "", en el reestreno del espectáculo y reemplazando a





Federico Bal comparte elenco con dos actores consagrados como Nicolás Cabré y Federico D'Elia, de gran trayectoria televisiva y teatral. La bailarina y novia decomparte elenco con dos actores consagrados como, de gran trayectoria televisiva y teatral.

Embed

PrimiciasYa pudo dialogar con la blonda sobre la noche que se le avecina y esto remarcó: "Tengo muchas ganas de que llegue la noche y la función, estoy con muchas ansias y ganas de que empiecen los primeros acordes".

Embed

"Hay varias novedades. Cada uno le pone un tinte diferente, tenemos personajes maravillosos. Es un musical que tiene todo, hicimos cambios en trucos y en coreografías. Estamos con ganas de hacerlo. Conozco hace mucho al coreógrafo y fue fácil laburar con él", sumó Laurita.

Embed

Cómo se lleva con Cabré y D'Elia: "Ayer hice el ensayo y me divertí mucho. Mi relación con ambos es excelente, toman mucho mate como yo, nos conecta a todos eso. Están muy contentos y entusiasmados en arrancar con esta nueva etapa. No los conocía, era todo un tema pero salió todo bárbaro".

"Soy de llegar muy temprano, merendar algo y después empezar a prepararme, precalentar, elongar. Todo lo lógico. Nada en particular. Pero se vuelve una rutina y un ritual: en qué momento una se viste, se maquilla, etc. No tengo cábalas".

La artista completó: "Viene Fede y mi familia. Susana va a venir cuando vuelva de viaje. Esperemos que le guste tanto a ella como al público que venga. Estamos muy motivados, lo hacemos con mucho disfrute y además es divertida y para toda la familia".