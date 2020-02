Laurita Fernández habló de sus tiempos para formar una familia con Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré están pasando un gran momento como pareja y además comparten trabajo en la obra "Departamento de soltero".

En charla con el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi, la actriz se refirió a la presión del exterior que hay para que formen una familia.

LEER TAMBIÉN: Laurita Fernández sorprendió con un talento que tenía oculto

"Hay como una presión de ‘bueno y ahora embarazate, y sino entonces casate’. Yo obviamente entiendo que es parte (de su trabajo), no me enoja, y por eso cada vez que sale por ahí el rumor no leo nada. Y después cuando empiezo a ver que se hace cada vez más grande salgo y lo aclaro, porque no tengo interés en que se arme un misterio de algo que no sucede”, expresó Fernández.

Y remarcó: “Me ha pasado de que mi familia o mi vieja me pregunten. Pero ella ya sabe que yo tengo mis tiempos, porque me gusta disfrutar también los momentos que estamos solos".

LEER TAMBIÉN; Nicolás Cabré habló sobre la relación de Laurita Fernández y la China Suárez

"Y también hablamos de los proyectos y demás; yo trabajo mucho con mi cuerpo, entonces por ahí tengo ganas de hacer algunas cosas más antes de tomarme un año para ser mamá", comentó.

“Aparte tengo la energía puesta en otro lado, por ahí volviendo a esto de que estamos más tranquilos, yo me quedo tranquila de que venga cuando venga si es con él va a estar todo bien”, concluyó Laurita al respecto.