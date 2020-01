Laurita Fernández habló sobre las supuesta infidelidad de Federico Bal a Barbie Vélez con ella

Si bien ya pasaron varios años del final escandaloso de la relación de Fede Bal con Barbie Vélez, la ex del actor -Melina Carballo- dijo en una entrevista a la revista Pronto que el hijo de Carmen Barbieri le había “confesado” que le fue infiel a la hija de Nazarena Vélez con Laurita Fernández.

Mucho se habló de la separación de Bal y Vélez, allá por 2016. Todo sucedió tras la temporada de verano, entre las cosas que pasaron estuvieron las denuncias cruzadas de violencia de género y los rumores de infidelidad de Fede con Laurita Fernández, aunque ambos lo desmintieron.

Lo llamativo fue que, tiempo más tarde, Fede y Laurita -que eran pareja del “Bailando por un sueño”- sí se convirtieron en novios. Todo esto hizo que muchos confirmaran el rumor.

LEER TAMBIÉN: La reacción de Nazarena Vélez al enterarse que Federico Bal le fue infiel a Barbie Vélez

“Fede me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda”, dijo la joven y esto volvió a desatar la polémica.

Nazarena salió a decir al respecto: “Pobre tipo. Triste contarlo y triste haber siquiera dicho eso. La verdad es horrible”.

Pero finalmente llegó la palabra de Laurita, protagonista del rumor. La actriz y bailarina, que ahora está en pareja con Nicolás Cabré, no dudó en volver a desmentir la versión.

LEER TAMBIÉN: Fede Bal desde Mar del Plata: “Es el peor año de la economía, la gente tiene miedo”

"Lo leí en ese momento y no me vinieron a preguntar nada. Es un tema de él y hoy tampoco hablaría de algo así por respeto a mí presente y porque ya no soy parte de esa historia. Es algo que le pegó a él. A mí me pueden nombrar de rebote, pero no es algo que tengo que salir a contestar", dijo en Intrusos.

Y agregó: “No me lo imagino a él diciendo una cosa así. No me extraña que lo haya desmentido. Con él tengo la mejor".