Laurita Fernández habló de su pelea con Pepe Ochoa: "Él sabe por qué se terminó la relación"

Esta semana, Pepe Ochoa reveló que su amistad con Laurita Fernández se había terminado. Los jóvenes supieron ser muy amigos, pero según él, cuando la bailarina comenzó a hacer "Sugar", "se le subieron los humos".

"Con ella no hablo desde Sugar. No hay nada que hablar. No nos peleamos. Se cortó el vínculo. Está todo bien. Los vínculos son así. Cada uno hace la suya", le dijo Pepe a PrimiciasYa.com.

Consultada por "Intrusos" sobre el tema, Laurita dijo: “Que diga lo que quiera. Él sabe por qué se terminó la relación. Mi profesor de canto y yo, que somos amigos, nos hicimos amigos de él y después ambos terminamos la relación por razones que él sabe”.

¿No tiene ganas de ventilar los motivos? “Para nada, no. Por algo se terminó la relación y le deseo lo mejor. ¿Si me sorprendió? ¿Qué sé yo? Le deseo lo mejor”, respondió.

Una de las cronistas le dijo que Pepe aseguró que ella le dejó de hablar sin darle ninguna explicación y entonces ella respondió de manera filosa: “No, se debe haber olvidado... Pero sabe, sabe. Igualmente es eso: le deseo leo mejor y ojalá esté bien.”

