Laurita Fernández habló de los rumores de romance con el hijo de un empresario

Laurita Fernández volvió de sus días de vacaciones en Cancún antes de empezar con el "Bailando" y enfrentó los rumores de romance con el hijo de un empresario. volvió de sus días de vacaciones enantes de empezar con ely enfrentó los rumores de romance con el hijo de un empresario.

"Acabo de llegar. Estoy con la valija acá. Disfruté mucho y descansé. Fui con un amigo y la pasamos muy bien", dijo la conductora en charla con "Los Ángeles de la mañana", El Trece. dijo la conductora en charla con





Federico Bal, reaccionó de manera terminante al ser consultada por el supuesto nuevo noviazgo y desmintió todo. La bailarina, ex de, reaccionó de manera terminante al ser consultada por el supuesto nuevo noviazgo y desmintió todo.

"No. Estoy sola. Nada de eso. Le dije en chiste a Ángel que no me ahuyente los posibles candidatos, pero la verdad es que nada que ver", aclaró.