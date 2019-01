Laurita Fernández: "Hablaba más con Rufina que con Nicolás"

"A Rufina la conocía porque venía a Sugar y era la reina. Hablaba más con ella que con él", contó la rubia en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

La primera foto romántica junto a Nico Cabré que Laurita público en las redes







Y admitió que pasan un gran momento juntos: "Estamos disfrutando mucho con Nicolás, nos hacemos muy felices. Estamos relajados".





"Él es muy sencillo, nada rebuscado, eso para mí está buenísimo. Me pasó algo que no me había sucedido nunca, por eso hablo con tanta tranquilidad y seguridad. Estoy completamente enamorada", agregó.





Cabe recordar que el actor tuvo a Rufina durante su relación con La China Suárez.