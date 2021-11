Laurita Fernández en exclusivo: su reconciliación con Nico Cabré, rumores de embarazo y su vuelta a la televisión

Luego una intensa relación con gran repercusión mediática, Laurita Fernández y Nico Cabré se separaron al comienzo de la cuarentena. Unos meses después se reconciliaron y se habló incluso de convivencia. Pero, en mayo de este año, hubo una nueva ruptura.

“Con Nico quedó todo súper bien, pero bueno, es una una etapa que se terminó, el día mañana uno nunca sabe. Yo lo que busco en mi vida en general es estar bien como todo el mundo. Que si estoy con alguien nos hagamos bien y sea para potenciarte, divertirte, pasarla bien, para tener un compañero”, dijo Laurita en ese momento.

A pesar de ello, la pareja decidió darle una nueva oportunidad a su amor. En agosto fueron vistos juntos de nuevo y hace unos días se confirmó que están juntos de nuevo.

"Con Nico está todo perfecto, estamos tranquilos y disfrutamos de unas mini vacaciones. La verdad que todo muy bien, felices", aseguró Laurita Fernández en diálogo con PrimiciasYa.com.

Sobre los rumores de que estaría en la dulce espera, indicó: "Todo el tiempo se habla de que estoy embarazada. Subo una foto a redes y me dicen 'tenés panza de embarazada'. Pero cero, la verdad que no. La llegará el momento, por ahora no".

Por otro lado, sobre su futuro laboral, Laurita Fernández comentó: "Hay propuestas para volver a la tele, pero hay tiempo para más adelante. Hay cosas para el año que viene".

También hizo un balance sobre El club de las divorciadas, el ciclo que condujo este año por El Trece y que duró poco tiempo por bajo rating: "Fue divina la experiencia. Fue de aprendizaje, de crecimiento. De hacer algo distinto a lo que yo venía haciendo que era entretenimiento. Estuvo bueno atravesar eso, un magazine diario y en vivo, los contratiempos que tuvimos con un equipo divino que tuvimos. Un balance muy positivo".