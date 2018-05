¿Laurita Fernández está celosa de Sol Pérez? ¿Qué dice Fede Bal?

Federico Bal se hizo fama de Don Juan y ahora, son muchos los que piensan que en cualquier momento, el actor podría engañar a su novia, Laurita Fernández, con Sol Pérez, dado que ambos comparten la revista Magnífica y protagonizan, juntos, una escena bastante picante. se hizo fama dey ahora, son muchos los que piensan que en cualquier momento, el actor podría engañar a su novia,, condado que ambos comparten la revistay protagonizan, juntos, una escena bastante picante.

Este miércoles, desde un móvil para Intrusos, Federico, contó que Laurita había visto parte del ensayo del espectáculo y la pregunta llegó de parte de Marina Calabró.

"En lo que vio del ensayo, ¿Laurita no se puso celosa de Sol Pérez?", disparó la panelista.

"Estamos en un momento lindo con Lau. Estamos cada uno con sus proyectos y a la vez es muy lindo tener alguien con quien compartirlos. Yo la amo muchísimo y es la mejor mujer que hoy puedo tener al lado. Me quiere, me cuida, nos tenemos un amor muy lindo y la verdad es que pasamos por muchas cosas. De ser compañeros del Bailando, seguimos creciendo y nos une el amor que nos tenemos", arrancó a decir Fede.

Luego, se refirió a su trabajo junto a la despampanante Sol Pérez y la posibilidad de que Laurita se sienta celosa: "Laura es muy segura de ella y sabe que no pasa nada con Sol, no está celosa. Pero no, nada que ver, además Sol es súper respetuosa, yo estoy súper de novio y lo sabe y creo que tampoco se fijaría en mí. Ella es una gran compañera y está haciendo una labor increíble en la obra". ¡Mejor así!

Mirá!

