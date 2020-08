Laurita Fernández enfrentó el rumor de romance con Marcelo Tinelli

Laurita Fernández aclaró desde Twitter un rumor de romance con Marcelo Tinelli que circuló en las últimas horas.

Desde "Intrusos", América, Rodrigo Lussich se animó a decir este viernes en sus clásicos Escandalones el comentario que existe en los pasillos del "Cantando 2020", que indicaba de una supuesta relación entre la conductora con el titular de LaFlia.

Fernández se volcó al instante a Twitter y aclaró la situación, enojada por la versión que circuló.

LEER MÁS: La renuncia en vivo de La One se convirtió en meme: "Los Simpsons predijeron a Moria Casán"

"No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme", indicó.

Y agregó: "Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas".

LEER MÁS: Marcelo Tinelli criticó de nuevo al "Cantando 2020" y a los jurados

En tanto, Adrián Pallares contó que Tinelli estaría ya reconciliado con Guillermina Valdés, tras aquel anuncio de separación de hace unas semanas.