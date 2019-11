Laurita Fernández: "Estoy empezando a convivir con Nico y no quiero que me pase lo mismo que a..."

Este jueves a las 23:30, Laurita Fernández debuta en la pantalla de Telefe con "Inconvivencia", la serie dramática donde encarna a Carolina, una psicóloga que sufre el desgaste de una relación de siete años con su pareja, Lucas (Tomás Fonzi).

Para la actriz y bailarina es su primera vez como actriz en el prime time del canal de las pelotitas: "Leí el libro queriendo que no me guste. Pero me encantó y dije 'no puedo no hacerlo'. Llegó de sorpresa", dijo Laurita en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Tengo mucha ansiedad de ver el programa, ya que no vi nada. Tengo ganas de compartirlo con el público ya. Yo me sentí muy identificada en muchas cuestiones y aspectos, creo que a muchos le va a pasar lo mismo", agregó.

Sobre su personaje y el vínculo con su realidad, señaló: "Yo estoy empezando a convivir con Nico (Cabré) y no quiero que me pase lo que le pasa mi personaje sobre eso del desgaste de la pareja. En la ficción intentan dejar de convivir con el afán de salvar la relación, y pasa eso que uno se enoja por cualquier cosa. Yo no quiero que me pase eso en la vida real".

Por otro lado, Fernández bancó la postura de Nicolás Cabré, pese a que hasta el momento no recurrió a un doble de ficción para interpretar alguna escena que la incomode.

LEER MÁS ¿Se casan Laurita Fernández y Nicolás Cabré?

“En mi caso tuve que hacer escenas íntimas en ‘Inconvivencia’ que nunca había hecho, era una bola de nervios. Lo conozco a Luciano Cáceres y nunca había trabajado con él y la primera escena que nos toca hacer es esa”, manifestó

Y añadió: “Yo cuando leí el libro y vi que había muchas escenas de ese tipo, hablé con el director para ver hasta dónde él quería mostrar y contar. Consensuamos un punto medio en donde yo me sienta cómoda… Si hubiese necesitado que yo muestre las lolas o la cola, hubiese recurrido a lo Nico, a que se use una doble en este caso”.

Por último, contó: “Igual no me pasó esa situación, todo lo que me plantearon me sentí cómoda haciéndolo, las de él son más eróticas y fuertes. En las de él se muestra más y a mí no me tocó mostrar tanto por suerte”.

La ficción completa su elenco con Cristina Banegas, Luis Machín, Luciano Cáceres, Gastón Soffritti, Iair Said y Marina Bellati. Escrita y dirigida por Mariano Hueter, la producción de Kuarzo Entertainment Group e Idealismo Contenidos se emitirá todos los jueves y viernes, a las 23.30, por Telefe.

Fotos: Eduardo Aguada

LEER MÁS Laurita Fernández y la decisión de Cabré de usar un doble en escenas de sexo: “En mi caso…”