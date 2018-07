Laurita Fernández sobre el final con Federico Bal: "Fue para nuestra mayor tranquilidad"

Laurita Fernández habló en revista Caras sobre el final de la relación con Federico Bal y dejó en claro sus sentimientos: "¿Si lo extraño? Sí, aunque uno también extraña la vida en pareja, el compartir actividades, salidas, encuentros", reconoció la rubia. habló ensobre el final de la relación cony dejó en claro sus sentimientos:reconoció la rubia.

"A mí me encantaba estar de novia con él. Pero sabemos que la separación fue para nuestra mayor tranquilidad. Ambos tenemos muchas cosas para experimentar por separado. Si en otro nos reencontramos, será diferente a como vivimos antes el noviazgo. Fue todo muy intenso, estuvimos poco más de dos años juntos pero pareció más tiempo", agregó la actriz y conductora.

Por otro lado, si bien sus redes explotan con comentarios de candidatos,aseguró: "Hoy tengo ganas de estar sola. Sería un error apresurarme a estar otra vez en pareja, primero tengo que soltar y cerrar una etapa. Me cuesta abrirme ante alguien. Te pueden escribir y podés conocer nuevas personas, pero de ahí a comenzar un vínculo hay un largo camino. Igual no me pasó todavía, salgo poco".

Y sobre su vida de soltera, comentó: "Cuando tengo espacios libres, los uso para dormir, descansar o ver a mis afectos. Los lunes a la noche me junto con mis amigas de toda la vida, vamos a comer y tomar algo. Igualmente nunca fui de salir de mucho a bailar porque como mi trabajo se basa en eso, a la noche me gusta hacer planes más tranquilos".