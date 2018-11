Laurita Fernández dio detalles de sus inicios de la relación con Nicolás Cabré

Laurita Fernández contó cómo vive su romance con Nicolás Cabré tras conocerse en teatro en la obra "Sugar". contó cómo vive su romance contras conocerse en teatro en la obra





"A Nicolás lo veo relajado, no queremos que el otro cambie y no tenemos tabúes. No tenemos por qué escondernos de algo que está buenísimo vivir. Cuando lo conocí estaba de novia, todo el mundo me decía que seguro iba a pasar algo y yo entré negadísima", dijo la rubia en el ciclo "Agarrate Catalina", La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Yo ni lo miraba, lo tenía completamente bloqueado porque no tenía ganas que se hable de eso. Nosotros no hablábamos abajo del escenario. Yo conecté con él porque me hace acordar a mi casa, mi barrio, mi lugar de comodidad. Él tiene esa simpleza y esa autenticidad que me conecta con algo muy lindo mío", agregó Fernández.





Y contó una particular anécdota: "Fuimos vecinos del barrio y no nos conocíamos, yo lo sabía porque él era conocido. Una vez nos cruzamos en un videoclub, yo estaba con mi papá y estaba él. Yo tenía 10 años y él 19, yo miraba de curiosa y mi papá me decía que no lo mire, porque él también tenía una vida y era incómodo".