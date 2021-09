Laurita Fernández dio la cara: "El día que sienta que quiera..."

Esta semana, el periodista Ángel de Brito confirmó la reconciliación de Laurita Fernández con Nicolás Cabré.

La pareja estuvo 3 años juntos y cortaron en febrero de este año, pero ahora estarían junto de nuevo. "Hola, mi rey, ¿Laurita volvió con Cabré?", le preguntó una seguidora en Instagram, y De Brito respondió: "Si".

Un poco después, el periodista mostró en Twitter de la China Suárez junto a Cabré pero aseguró que se juntaron a elegir el colegio para Rufina, la hija de 7 años que tienen en común.

En charla con Intrusos, Laurita Fernández habló sobre la posible reconciliación con Nicolás Cabré.

"No tengo nada para decir de eso. No estoy enojada por nada pero no tengo nada que decir sobre algo que yo no conté ni me muestro. Entiendo que es así pero yo no tengo que titular nada si no entiendo y sienta que es de esa manera. El día que sienta que quiera contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en ese sentido. A veces te ves forzado a titular algo... el día que así sea lo contaré. Y si no conté nada ni me mostré es porque no. Estoy tranquila así", sostuvo Laurita.

Y agregó: "Yo no tengo nada que decir. Mientras tanto estoy muy bien y tranquila. Las cosas se irán dando para un lado o para el otro, cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo contaré o no. Dudo que diga algo en el programa que esté trabajando, me incomoda, siento que mi rol es otro y no hablar de mí".