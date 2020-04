Laurita Fernández dejó la cuarentena con Nicolás Cabré y volvió a su departamento

A fines de marzo, Laurita Fernández debió dejar su departamento e instalarse en lo de su novio Nicolás Cabré debido a un problema que tuvo con el agua en el edificio.

"Hace tres días que estaba sin agua y realmente se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos", explicaba ante la polémica que generó el tema.

Hace unos días incluso la actriz se mostró un tanto bajoneada por la cuarentena obligatoria a la hora de interactuar con sus seguidores de Instagram.

"Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas, cocinar, maquillarme, cantar, bailar, hacer gym, yoga, yaga...", manifestó en Instagram.

Y compartió sus sentimientos: "¿No les pasa que hay días que la llevan bárbaro y otros que la pasan para el orrr...", preguntó para sus fans.

Lo cierto es que hace unas horas Fernández pudo resolver el inconveniente con el agua en su departamento y volvió a su hogar.

Ella misma se mostró feliz en las redes de volver a su casa tras casi un mes. "Habemus el agua", expresó. Mirá.

Y explicó a qué se debió su ida de la casa de su novio: "¡Bien! Ahora lejos, pero viene bien extrañarse también. No voy a andar yendo y viniendo.Hay gente que lo hace pero no es lo que corresponde. La semana pasada abrieron el agua de vuelta. Así que el viernes ya pude volver a mi departamento. Es mi lugar, me gusta estar acá también".