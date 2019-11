Laurita Fernández y la decisión de Cabré de usar un doble en escenas de sexo: “En mi caso…”

Antes del estreno de “Tu parte del trato”, Nicolás Cabré contó que para escenas puntales de sexo o de mayor exhibición corporal le pidió, en este caso a Pol-ka, que le pongan a un doble.

"Hay un doble. Odio esas escenas, hay cosas que a mí me resultan incómodas y en Pol-ka lo saben. Tengo la suerte de estar ahí que saben hasta dónde llego. Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté… Porque he hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo", había dicho el actor.

Consultada por el tema, y a punto de debutar en Telefe con “Inconviviencia” junto a Tomás Fonzi y Luciano Cáceres, Laurita Fernández bancó la postura de su pareja, pese a que hasta el momento no recurrió a un doble de ficción para interpretar alguna escena que la incomode.

LEER MÁS Laurita Fernández con fecha confirmada para su debut con "Inconvivencia"

“En mi caso tuve que hacer escenas íntimas en ‘Inconvivencia’ que nunca había hecho, era una bola de nervios. Lo conozco a Luciano Cáceres y nunca había trabajado con él y la primera escena que nos toca hacer es esa”, comenzó diciendo Laurita en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y agregó: “Yo cuando leí el libro y vi que había muchas escenas de ese tipo, hablé con el director para ver hasta dónde él quería mostrar y contar. Consensuamos un punto medio en donde yo me sienta cómoda… Si hubiese necesitado que yo muestre las lolas o la cola, hubiese recurrido a lo Nico, a que se use una doble en este caso”.

Por último, remarcó: “Igual no me pasó esa situación, todo lo que me plantearon me sentí cómoda haciéndolo, las de él son más eróticas y fuertes. En las de él se muestra más y a mí no me tocó mostrar tanto por suerte”.

“Inconvivencia” estará debutando en la pantalla de canal de las pelotas el jueves 21 de noviembre a las 23:30. Saldrá dos veces por semana, jueves y viernes.

FOTOS: Eduardo Aguada

LEER MÁS Laurita Fernández compartió las primeras imágenes de "Inconvivencia"