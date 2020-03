Laurita Fernández está en cuarentena voluntaria y contó cómo hizo para no cruzarse con nadie

Laurita Fernández volvió al país tras una vacaciones en Estados Unidos. La actriz se auto aisló ya que vino de un país con alto riesgo en contagio de coronavirus y deberá permanecer en su casa durante 15 días, el tiempo de incubación del virus, para descubrir si presenta síntomas o no.

Consultada por Primiciasya.com sobre cómo serán sus días en Buenos Aires una vez que comience a cumplir con la cuarentena, Laurita respondió: "Haré las reuniones y ensayos que deba por Skype; hay que respetar la cuarentena".

A sabiendas de todo esto, la actriz ideó un plan para cruzarse con la menor cantidad de personas posibles. Laurita, que no vive con su novio Nicolás Cabré como se creía ni lo nombra en sus mensajes, le pidió a sus familiares que llenen su casa de provisiones para no tener que salir a la calle a comprar nada durante el tiempo de aislamiento. La rubia mostró como llenaron su heladera de comida y varios packs de agua mineral.

Y no solo eso, sino también llevaron su auto a Ezeiza, lo estacionaron con el ticket para salir dentro, y dejaron las llaves en una administración del lugar. Laurita entiende que mucha gente no puede hacerlo porque no viven solos o no tienen autos pero recomendó que busquen la forma de tener la menor forma de contacto con otros.

Además, advirtió que estará muy aburrida estos días en soledad y prometió subir muchas “pavadas” a sus redes.

