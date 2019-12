Laurita Fernández: “La convivencia con Nico va bárbara y en Mar del Plata es difícil que…”

Este jueves 26 de diciembre, Nicolás Cabré y Laurita Fernández estrenarán en el Teatro América de Mar del Plata la comedia "Departamento de soltero" que fue un éxito en Buenos Aires con siete meses en cartel en el teatro Lola Membrives.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Laurita contó cómo se prepara para su debut en La Feliz: “Estamos muy tranquilos porque es una obra que venimos haciendo hace siete meses y la verdad es que está recontra aceitada y ahora la vamos a mostrar en Mar del Plata. Tenemos muchas ganas de que la gente venga al teatro y se lleve una linda historia”.

Y destacó: “Yo estoy chocha estar una vez más en Mardel, el año pasado la pasé hermoso, es re lindo y este año tiene el plus de compartir escenario con Nico. Estamos muy confiados del espectáculo que estamos trayendo porque primero tiene una estructura maravillosa con una escenografía tremenda y segundo porque es una historia muy linda. Yo la vi mil veces pero y todavía me hace reír y emocionar. Además está bueno ver que a la gente le pasa lo mismo”.

Sobre la gran oferta teatral que habrá este año, dijo: “Me pone muy contenta la cantidad de espectáculos que habrá esta esta temporada, no recuerdo haber visto tantos y ver ahora todo lo que se viene para este año me gustó”.

Con respeto a la convivencia con Cabré, indicó: “La convivencia con Nico va bárbara. Ya el año pasado estuvimos en Mar del Plata y la pasamos muy bien y este año es un poco el mismo plan. Igual es difícil pasarla mal con Nico porque trabajamos mucho, de martes a domingo, pero además estamos en la playa, comes rico porque acá se come bárbaro. Es muy difícil pasarla mal en Mardel, es una ciudad hermosa”.

Laurita contó que, junto con Cabré, le prepararon una habitación especialmente para Rufina. “Ella estará con nosotros. Tenemos en el departamento una habitación para Rufi. Ahí tiene su ropita, tiene todo listo. También tiene el mini vestuario de la obra para poder jugar”.

Por último, habló de los proyectos para el año que viene: “El 2020 se viene con la gira de la obra, por el país y algunos países limítrofes. Será por tres meses y hace mucho que no hago gira. Después se viene en televisión un programa de entretenimientos en un canal que quiero mucho y se viene algo musical después de la gira que me tiene muy contenta. Un año cargado con mucho trabajo, con lo que me gusta hacer”.

“Departamento de soltero”, que dirige Daniel Veronese, está basada en el célebre film de Hollywood escrito y dirigido por Billy Wilder; y llega a Mar del Plata con un elenco conformado por Nicolás Cabré, Laurita Fernández, Christian Sancho, Gonzalo Urtizberea; y se suman a ellos los actores marplatenses Daniel Coelho y Paula Esteve.

Fotos: Eduardo Aguada