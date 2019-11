Laurita Fernández contó cómo reaccionó al ver las escenas de sexo de Cabré en ficción

Laurita Fernández contó cómo reaccionó al ver las escenas de sexo de Nicolás Cabré en ficción.

"Sentía que los celos iban a ser de mi parte y no lo iba a poder aguantar. Era la primera vez que me enfrentaba a eso y no sabía si verlo o no", comentó la rubia en el ciclo "PH Podemos Hablar".

"Estábamos viéndolo y me pasó de verlo y pude correrme del hecho que le estaba dando un beso a otra chica y lo vi hermoso", amplió Fernández.

Y además se refirió a la polémica que generó la declaración de su novio por la utilización de dobles en escenas de sexo en ficción.

"El doble estuvo bien elegido (se ríe). El 95 por ciento la hizo él, fue un poquito lo otro. Pensé que me iba a joder y no iba tolerar verlo y nada que ver", explicó Laurita.