Laurita Fernández contó que Nicolás Cabré y Flor Vigna tuvieron una charla: ¿Qué le dijo el actor a su compañera?

La foto de Flor Vigna en la cama junto a Nicolás Cabré, que la actriz publicó en Instagram a modo de promoción de la tira Mi hermano es un clon, continúa generando polémica.

Este jueves, en Los Ángeles de la mañana, Laurita Fernández reveló que Cabré tuvo una charla con Flor y, además, contó de qué se trató la misma.

"¿Sentiste como una provocación que Flor ponga la foto en la cama?", le preguntó la cronista de Los ángeles de la mañana a la bailarina. "No, yo, los dos. Él ya había hablado antes de que no pongan más ese tipo de cosas, estando (ella) presente. Y después hace eso, habiendo Nico dicho que está bueno que se promocionen los besos, la novela, pero no siempre lo mismo", contestó la bailarina.

Luego, explicó qué fue lo que, puntualmente, provocó su furia: "Ella pidió puntualmente esa foto en privado, después de que sucedió el capítulo, porque la quería poner y es lógico que a él le va a molestar, que a mí me va a molestar o que va a generar habladurías. Es innecesario, si el capítulo ya sucedió", razonó.

"Bastante tenemos con las ex, que dicen que esto, que lo otro, como para esto. Loco, si no digo nada es por respeto, pero decir que yo amenazo... Digamos las cosas como son. Los dos le dejamos en claro que era innecesario, ilógico. Nico tuvo su charla correspondiente", concluyó Laurita.

Mirá

Embed