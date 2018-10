Laurita Fernández contó lo que haría si se meten con su mamá: "Si llegan a zarparse con ella..."

Inés Stork en el Bailando tiene preocupada a Laurita Fernández, quien siente que su madre es lo único con lo que no se pueden meter en el certamen conducido por La participación deen eltiene preocupada aquien siente que su madre es lo único con lo que no se pueden meter en el certamen conducido por Marcelo Tinelli , ya que la vulnera.

En ese sentido, en diálogo con Gente, la jurado habló de los enfrentamientos con otras mujeres que ya tuvo en el concurso, pero remarcó que con la familia, no.

"Me han dicho de todo y no voy a contestar con faltas de respeto. Me daría vergüenza bajar a ese nivel. Hoy que las mujeres se hacen escuchar y se levanta la bandera del feminismo, me parece que no va", le contó a la publicación.

"Me pueden hablar de baile, pero que se metan con mi familia o con mi novio no tiene nada que ver", subrayó Laurita.

Luego, describió su reacción si viera que atacan a su mamá: "Si llegan a zarparse con ella, la agarro de un brazo, la subo a un taxi y nos vamos", disparó.

"No hay lugar para que tolere una falta de respeto con mamá. Ahí no transo", concluyó.