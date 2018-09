¿Laurita Fernández bloqueó a Fede Bal de WhatsApp?

Desde que Laurita Fernández se incorporó a "Sugar" en reemplazo de Griselda Siciliani, comenzaron las especulaciones de un posible romance de la bailarina con Nicolás Cabré.





Fede Bal y negó rotundamente las versiones de un acercamiento con el actor y galán. Sin embargo, en ese momento la rubia estaba en pareja con





Ángel de Brito contó que, al enterarse de la noticia, Fede le habría escrito a su ex y que -como ya no le aparecía la foto de Laurita- se dio cuenta de que la jurado del Bailando lo había eliminado de sus contactos. Muchos creyeron que, en realidad, Fernández había bloqueado al actor en WhatsApp.

Al ser consultada sobre este asunto, Laurita aclaró: "No, Fede no me escribió, hace mucho tiempo que... (no hablamos). De hecho, se dijo que me escribió, pero no me escribió; no hablamos. No nos bloqueamos tampoco, para nada. Él jamás haría una cosa así y ni yo a él porque terminamos muy bien. ¿Si de Fede tengo un lindo recuerdo? De todos mi ex. Él jamás me escribió ni se atrevió a hacer algo así porque lo nuestro quedó cerrado hace tiempo y los dos sabemos por qué".

Carmen Barbieri y Santiago Bal, tras la ruptura. "Esta última vez fue muy consensuada, los dos nos dimos cuenta de que ya no daba para más. Está todo muy bien, no hablamos por una cuestión lógica de que no da, pero está todo más que bien", indicó. Y luego habló de cómo quedó su relación con el hijo de, tras la ruptura.indicó.