Laurita Fernández, bajoneada por la cuarentena obligatoria: "Ya no tengo ganas ni de..."

Laurita Fernández se mostró un tanto bajoneada por la cuarentena obligatoria a la hora de interactuar con sus seguidores de Instagram.

"Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas, cocinar, maquillarme, cantar, bailar, hacer gym, yoga, yaga...", manifestó la actriz, quien pasa este período en la casa de su novio, Nicolás Cabré.

La bailarina abrió las preguntas para sus seguidores y compartió sus sentimientos: "¿No les pasa que hay días que la llevan bárbaro y otros que la pasan para el orrr...", preguntó para sus fans.

Y contó por qué no se suma tanto a la movida del Tik Tok como hicieron otras personas en las redes.

"Leo a muchos preguntándome por qué no me enganché con TikTok. ¿Hay algún problema con que no me divierta ver ni hacer mímicas de famosos? No voy a hacer algo solo porque es moda. A lo mejor encuentre algún desafío que me cope y lo haga", indicó la rubia.

Y fundamentó: "Intenté engancharme pero me siento bastante boluda subiendo eso. No critico a quienes lo hacen pero en mi caso siento que es más para los sub 20. A lo mejor en otro momento le de una chance, por ahora mi TikTok está en cuarentena".