Laurita Fernández aclaró cómo se lleva con Alessandra Rampolla

Laurita Fernández presentó hace unos días "El club de las divorciadas" en El Trece y luego surgieron algunos rumores de que no se llevaría del todo bien con Alessandra Rampolla, la sexóloga que integra el plantel de profesionales del programa.

Respecto a estos rumores de mala relación con su actual compañera de ciclo, Laurita aclaró: “Con Ale encima nos llevamos recontra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga", explicó en declaraciones al programa radial "Por si las moscas", La Once Diez/ Radio de la Ciudad.

Y añadió: "¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”.

Y manifestó sobre su vínculo con Alessandra: “Hablamos siempre más allá del programa y tenemos un vínculo extralaboral que se generó solo, que se dio. Las dos nos reímos cuando empezamos a leer esas cosas porque están muy lejos de la realidad. Pero es incontrolable”.

Y en cuanto a algunas críticas que recibió el programa desde las redes sociales, señaló: “Ni me molesta ni me encanta. Desde que empecé a trabajar fue un poco así. Quizás elegiría otro tipo de trabajo si eso me afectara tanto".

"Convivo con eso porque es parte y, en general, son todas cosas positivas. Si pongo en la balanza, las cosas negativas son las menos”, finalizó.