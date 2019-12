Laurita se divierte hasta tarde en las playas de México

Antes de regresar a la Argentina para instalarse en Mar del Plata con la obra "Departamento de soltero", Laurita Fernández sigue compartiendo fotos en las redes sociales de su estadía en México junto a su novio, Nicolás Cabre.

En la última tanda de fotos publicadas, la actriz mostró que disfruta de la playa hasta que cae la noche donde se dedica a divertirse junto a su novio.

LEER TAMBIÉN: La foto al natural de Laurita Fernández desde Playa del Carmen: "No filter, no nada"

Hace unos días, Laurita aclaró sobre un chiste que hacen con su novio y que fue sacado de contexto por los medios de comunicación.

La bailarina dijo que el actor la “reta” cuando no hace la cama. “Yo no soy del obsesivo - hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: '¿Se te está pasando o está…?' Por eso, no es ‘¿Por qué no hiciste la cama?’. Sino que me preocupa”, justificó el actor ante la confesión de la rubia.

“Lamentablemente ya no se puede hablar, porque alguien elige sacar una frase de contexto como título a propósito para que se malinterprete y digan pavadas con tal de tener un ‘rebote’”, respondió.

LEER TAMBIÉN: Laurita salió a defender a Cabré luego de que lo criticaran por decir que le exige que la cama siempre esté hecha