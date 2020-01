Laurita y Cabré, besos a orillas del mar

Laurita Fernández y Nico Cabré están de temporada en Mar del Plata donde protagonizan la obra “Departamento de soltero”, en donde no solo brillan arriba del escenario, sino que su presente sentimental está en su mejor momento.

Y entre función y función la feliz pareja se toma un tiempo para relajarse y disfrutar de la playa de “La feliz”.

Fue desde Instagram que la bailarina dio muestra de ello al postear una tierna foto de la pareja en la oriila del mar dándose un apasionado beso.

LEER TAMBIÉN: Nicolás Cabré accedió a ser tapa de una revista junto a su amor, Laurita Fernández

“Sucundun sucundun” , escribió Laurita junto a la postal en blanco y negro en la que luce una bikini y un sombrero muy canchero de paja, adornado por un lazo.

Laurita habló este verano del deseo de convertirse en madre: “Me dan ganas de ser mamá desde que lo conocí a Nico. Me dan ganas con él, sea más pronto o más lejos. Las ganas me las despertó la relación. Nunca fui muy Susanita de querer hijos a costa de cualquier cosa. La verdad es que no pensaba en eso”, aclaró.

LEER TAMBIÉN: Laurita Fernández volvió a hablar de sus deseos de ser madre: “Sí, con Nico (Cabré) se va a dar”