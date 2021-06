Laurencio Adot recordó la experiencia sobrenatural con su madre muerta: "Me dijo que no era mi momento"

En 2018, Laurencio Adot sufrió un ACV y su vida estuvo en riesgo. A tres años de ese episodio que marcó un antes y un después, el diseñador contó cómo vivió ese momento y recordó una experiencia paranormal con su fallecida madre.

Adot estuvo tres días en coma farmacológico para prevenir que no sufriera más ataques, y mientras estaba dormido sintió la presencia de su madre Elsa, que había fallecido hace unos años.

En una entrevista con Tomás Dente en "Vino para vos" (KZO), recordó aquel episodio sobrenatural. "Yo no hablaba ni nada, estaba dormido 24 horas, 48, estuve tres días sin poder despertarme. Podía tener un tsunami de ACVs. Me trataban para que me tranquilizaba porque el acv puede volver", comenzó diciendo.

"No volvió ningún acv. Me volvió una situación de paz total, que fue sentir lo que me hacía mi mamá. La oigo decir 'no es tu momento' y de repente, como en las películas tengo una regresión", continuó.

Por el estado en el que estaba, no tenía mucha conciencia de lo que sucedía: "No sé si ese día o dos días después, vuelvo atrás y me levanto put... con todos a mi alrededor preguntándome como me llamaba".

Luego, entendió todo: "Me preguntaban mi nombre para ver si yo estaba en la tierra, si había vuelto". Volví y digo '¿por qué me preguntan tantos cómo me llamo? Me hablaba a mi mismo. Todos lloraban y me decían '¡Laurencio!'. Se ve que no me reconocía. Tenían miedo que no me acordara".

Y cerró con otro momento impactante: "Me desperté y empecé a ver personajes, gente, era un cóctel lleno de famosos, Iliana Calabró... y decía '¿qué es esto? ¿Por mí?".

