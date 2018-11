Laura Novoa: "Mi hija me tiró un jarrón por la cabeza y me dijo que era la peor madre del mundo"

Laura Novoa protagoniza Atracción Fatal en el Multiteatro y en el marco de su buen pasar laboral, la actriz fue entrevistada por revista Pronto. En una trama de la charla, la morocha habló de su rol como madre y la relación que mantiene con su hija adolescente, Mora.

"La volvería a elegir una y mil veces más y no podría haber pasado por esta vida sin probar la experiencia de ser mamá. Es maravilloso ser madre, pero te pone en el tren fantasma y no sabés qué va a pasar", arrancó a contar.

Luego , se refirió a su relación con Mora: "Hasta los 14 años, con Mora teníamos un vínculo idílico: mientras ella me pintaba las uñas y yo la maquillaba, nos decíamos que íbamos ser diferentes al esto de las madres e hijas y que nos íbamos a amar por siempre. Sin embargo, un día me tiró un jarrón por la cabeza y me dijo que era la peor madre del mundo".

Y continuó: "Se me rompió el corazón y dentro de mi estructura no podía entender cómo me estaba pasando eso a mí. Lo sentía como un fracaso total. Me he corrido de muchísimos lugares por ser mamá, no solo en mi profesión sino en la vida en general, y cuando mi hija me hizo esa escena, casi me muero".

Finalmente, expresó: "Habíamos discutido por una pavada, era un planteo de una hija adolescente a su madre y se ve que es una instancia por las que todas tenemos que pasar. Por suerte, tenía al lado a un hijo varón que me tranquilizaba muchísimo".