Laura Laprida confesó que padece un cáncer de piel

A los 30 años, Laura Laprida contó que padece un tipo de cáncer de piel por exposición al sol sin protección y trató de concientizar a la gente para que se cuide.

“Ustedes saben que soy muy blanquita. Tengo muchos lunares, la piel muy sensible y de chica no me cuidaba mucho del sol. Por ende, me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas. Son unos tumorcitos en la piel”, comenzó explicando.

LEER TAMBIÉN: Laura Laprida fue al hospital por una consulta y terminó internada de urgencia

Todo lo descubrió gracias a verse anomalías en su piel y visitar un dermatólogo que le dio el diagnóstico. La actriz se hace controles periódicamente y cuando le aparece uno va al médico para que se lo saquen.

“Hace varios años que me los empezaron a sacar. Me salen en la cara, no sé por qué. También me han sacado lunares. Estuve arreglándome una cicatriz vieja en la frente de hace cuatro años que me sacaron un carcinoma. Le pedí al cirujano que me achicara la cicatriz porque se veía medio fierita, y me sacaron otro”, comentó la hija de María Eugenia, una de las Trillizas de Oro.

“Es muy importante que se cuiden del sol. La gente que estudia y trabaja con la computadora también se tiene que cuidar de los rayos, porque dañan mucho la piel. Yo cuando grabo me pongo protector, porque las luces que hay en el set me dañan la piel”, concluyó.

LEER TAMBIÉN: ¡Sorpresa! Laura Laprida se casó en Suiza tras tres años de noviazgo