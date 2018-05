Laura Fidalgo y su frase sobre el uso de "polleras": "Hay que cuidarse y ser coherente con la realidad"

Esta semana, Laura Fidalgo estuvo como invitada en "Pampita Online" y lanzó una frase que generó polémica en las redes y que después tuvo que aclarar. En la mesa del programa de Telefe, la bailarina lanzó "usar pollera es provocar", algo que no gustó para nada.





"Si me pongo una pollerita para entrar a un lugar, cuando salgo me pongo un tapado largo. Porque hay tantos enfermos... Y arriesgás tu vida. Eso quise decir", señaló la bailarina y actriz.

Y luego remarcó: "Cuando estas en un programa donde hablan cinco a la vez, vos no te podes explayar bien y sacan frases de contexto. Hoy por hoy como está la situación del país, y hablo porque pasé por cuatro asaltos, no podes ir como a mí me gustaría por la calle. Si vos querés ir desnudo anda, pero hay tanta gente enferma y tanto tipo loco que tal vez se te va encima o te dice algo. Yo a la tele voy con vestiditos o jeans pero lamentablemente a la calle no se pude salir así".





"Hoy está todo agresivo y enfermo y no se puede ir tan liviano por la calle. Yo fui la primera que le dije a Marcelo Tinelli cuando me quiso cortar la pollerita que no lo hiciera. No me la corta ni él ni nadie, solo la persona que yo permita lo hará. No me defino como feminista y soy una persona con muchos valores"





"Hoy está todo agresivo y enfermo y no se puede ir tan liviano por la calle. Yo fui la primera que le dije a Marcelo Tinelli cuando me quiso cortar la pollerita que no lo hiciera. No me la corta ni él ni nadie, solo la persona que yo permita lo hará. No me defino como feminista y soy una persona con muchos valores", indicó.





"Hay que cuidarse y yo soy coherente con la realidad. Sabemos lo que está pasando y no se puede salir a la calle con una cadenita de oro porque te van a asaltar o si salís con pollera corta también corres el riesgo que te pase algo. Pero hoy con eso que están las redes se generan estos quilombos por cualquier cosa que digas", sostuvo.





Por otro lado, se refirió a la película que hizo con Gonzalo Heredia, Mike Amigorena, Diego Capusotto, Mirta Busnelli, Luciano Cáceres, "No llores por mí Inglaterra", contó detalles de esta superproducción argentina que, a través del humor, narra una disputa entre ingleses y criollos por la ciudad de Buenos Aires a principios del 1800.





"Me pareció impecable el guión y a mí me gusta cuando tiene esa cosa bizarra donde suceden situaciones que me provocan risas. Y uno se ríe cuando se ve identifica con algo. Mi personaje es Aurora, la novia de Gonzalo Heredia que es un productor artístico, y yo soy una artista muy transgresora e incomprendida por él. Siempre está angustiada porque su marido no la entiende y ante las ganas de hacer algo moderno y contemporáneo, cuando llega el General Beresford (Amigorena), le propone cantar el Himno al comienzo del partido. Algo similar me pasa en la realidad donde siempre busco hacer algo distinto y me dicen 'no'. Gracias a Dios estoy sostenida por el público, por colegas divinos y gente de prensa muy buena. Pero siempre quiero ir por otro lado y me cuesta, como les pasa a muchos. Tampoco yo soy de esperar sentada, sino me llaman voy y busco. No tengo problemas en ir a golpear puertas porque trabajo sin parar", relató.





Y por último, dijo: "Yo creo que la respuesta del público va a ser linda porque es una película para toda la familia. Es hermoso eso y tiene una historia contada de una manera muy linda y divertida. Y hay un gran elenco, es una película con calidad".