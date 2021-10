Laura Esquivel sobre el personaje de Claudia Villafañe en la serie de Maradona: "Sentí temor"

Ni bien la convocaron para formar parte de Sueño Bendito, la serie que contará la vida de Diego Maradona, Laura Esquivel aceptó formar parte feliz.

Se entusiasmó cuando le propusieron ponerse en la piel de Claudia Villafañe cuando era joven y, rápidamente, se sumó al proyecto de Amazon Prime Video.

La actriz dialogó con PrimiciasYa.com, a días del estreno de la serie, y reveló cómo hizo para construir su personaje. "Soy Claudia en toda la etapa joven. La verdad fue un lujazo estar en la producción", comenzó diciendo Esquivel.

"Se vive con mucha emoción, todos estamos ansiosos por el estreno. Es una gran historia. Cada capítulo cuanta un mundo de cosas y tenemos ganas de que ya se vea", indicó.

Luego, sobre la producción de la serie, resaltó: "Es un equipo espectacular desde el todo. Amazon ha construido este proyecto de una manera inmensa. Cada uno ha puesto su trabajo y su respeto para interpretar a cada personaje. Tenemos ya las ganas de ver la devolución de toda la gente y ver la serie completa".

-¿Cómo fue construir el personaje de Claudia, ya que te tocó su etapa de joven donde no hay muchos registros?

En mi caso sentí temor, porque dije '¿Por dónde se arranca?' Antes de saber que no sería una imitación sino un trabajo de construcción del personaje, saber quién era, qué le pasaba con su primer encuentro con Diego... En mi caso solo hay fotos nada más, y era cuestión de crear a esta Claudia que es chica y que no se esperaba lo que le deparaba el destino. Con Julieta no grabamos nunca juntas, porque no nos cruzamos, pero ensayamos mucho juntas porque era el mismo personaje.

-¿Pudiste hablar con Claudia en algún momento?

No tuvimos la posibilidad de estar con ella.

- ¿Qué opinas sobre lo que piensan Dalma y Gianinna Maradona, que no están de acuerdo con que se haya hecho esta serie?

No puedo opinar de lo que piensa el resto, en cualquier aspecto de la vida. Hicimos un trabajo muy intenso y con total respeto.

-Seguramente Maradona, Sueño Bendito marcará un antes y un después en tu carrera...

A nivel personal creo que nos va a marcar porque ha sido una súper producción. Creo que uno a diferencia de los lugares donde pudo haber trabajado, uno sigue aprendiendo constantemente en esta profesión. Y por otro lado está la historia de Diego, Diego es del mundo, no solamente nuestro. Es increíble cómo pudo llegar a todos lados con este espíritu argentino a través del fútbol.

La primera temporada de la serie constará de 10 episodios de una hora de duración. La ficción fue escrita por dos de los creadores de El Marginal -Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky- y dirigida por el cordobés Alejandro Aimetta.

La bioserie sobre Diego Maradona se estrenará el 29 de octubre de 2021, un día antes del aniversario del nacimiento del "Diez" en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

Maradona: Sueño Bendito tendrá el siguiente esquema de lanzamiento, estrenando su primer episodio el 29 de octubre. El último capítulo estará disponible a partir del 26 de noviembre:

-29 de octubre: Episodios 1 al 5

-5 de noviembre: Episodios 6 y 7

-12 de noviembre: Episodio 8

-19 de noviembre: Episodio 9

-26 de noviembre: Episodio 10

El elenco de Sueño Bendito

Maradona: Sueño Bendito cuenta con los protagónicos de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en la ciudad de Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles.

Finalmente la serie mostrará su papel clave como líder de la Selección Argentina al ganar el Mundial en México ’86. La serie también cuenta con la participación de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje y Peter Lanzani.

Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, la serie fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora, que capturan momentos clave en la vida y carrera del legendario capitán fallecido el 25 de noviembre de 2020.