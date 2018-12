Laura Esquivel interpretará a Claudia Villafañe: "Va a ser todo hecho con mucho respeto"

Diego Armando Maradona es otro de los famosos que tendrá su propia biopic, la cual mostrará la vida del ex astro futbolístico. Por supuesto, Claudia Villafañe, primera esposa del Diez, integra una parte muy importante en la vida del protagonista. Pero hay un problema, la mamá de Dalma y Gianinna se mostró en desacuerdo con la realización de la ficción y tomará cartas en el asunto a través de la vía legal. es otro de los famosos que tendrá su propia biopic, la cual mostrará la vida del ex astro futbolístico. Por supuesto,, primera esposa del, integra una parte muy importante en la vida del protagonista. Pero hay un problema, la mamá dese mostró en desacuerdo con la realización de la ficción y tomará cartas en el asunto a través de la vía legal.

"No lo voy a permitir porque no conozco el libro y no sé cómo lo van a tratar. Las actrices no tienen nada que ver con esto", explicó en "Involucrados". "Ellos quieren contar una historia que no sé si es la que yo viví. Entonces prefiero que no, porque si van a buscar información en un lugar donde no la tienen que buscar y van a mostrar una Claudia que no es o no fue... Yo no lo voy a permitir. No puedo dejar que digan cosas que no son ciertas", expresó.

En medio de todo este escándalo, Laura Esquivel, quien encarnará a "La Claudia" en su etapa de juventud, habló de lo que será su interpretación para la serie: "Feliz de la vida. Hice castings, hace ya un par de meses atrás. Tengo el placer de estar laburando ahí. Me parece que va a estar buenísimo, va a ser todo hecho con mucho respeto obviamente. A mí me toca en realidad la etapa de chica, que no hay referencias de Claudia".

"¿Si me gustaría juntarme con Claudia? Estaría buenísimo, ojalá que se dé la posibilidad. Siempre es con respeto, con investigación previa para poder dar lo mejor y no fallar" concluyó la actriz.

