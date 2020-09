Laura Esquivel sobre su deseo de ser mamá: "Primero, me gustaría ver cómo viene la cosa en el mundo"

Laura Esquivel está atravesando un momento personal de gran felicidad junto a Facundo Cadeira, su actual pareja. Y la actriz confesó su ilusión de ser mamá a tres años de haber comenzado el noviazgo.

“Tenemos ganas de formar una familia. Nos encantaría. Hay que ver como se acomoda toda la situación. No está bueno planificarlo. Ir viendo como viene la cosa en el mundo, más que nada. Para que todo sea en salud y esté bastante bien. Nos gusta mucho a los dos la familia y coincidimos mucho”, indicó.

“La ganas re están. Hay que ir viendo todo esta situación. La palabra planificar me la quiero ir sacando de la cabeza. Cómo es un sueño, algo que le gusta a uno, que quiere y anhela y está bueno que sea con naturalidad“, añadió en una nota con la web de Radio Mitre.

LEER MÁS Rocío Oliva contó que está otra vez soltera y descartó volver con Maradona: "Pasado, pisado"

“Siempre que pienso en ese tema creo que uno nunca está listo para ser madre. Uno debe aprender en el camino y está bien que te equivoques en el camino. Uno le va a ofrecer todo lo que pueda a ese hijo. Desde chiquita, anhele ser madre, por supuesto, no es que no lo pensé. Me gusta y lo interesante es estar con alguien al lado que le gustan las mismas cosas. Es parte”, destacó Laura.

“Hace casi tres años que estamos juntos y nos fuimos a vivir rápidamente juntos. Estoy muy enamorada y lo amo mucho. Yo soy una fiel creyente de que con la persona convivis y compartiendo un ambiente tenes que saber respetar las cosas que hace el otro”, dijo al respecto.

Y cerró: “Hay que tener buena comunicación. Si las cosas uno las dice y comprende. Tener una pareja no es todo color de rosa. Lo más lindo de eso es poder aprender del otro y aprender de los errores de uno”.

LEER MÁS Otra fuerte interna en "Mujeres": Moria Casán pidió que Solita no esté si ella va como invitada