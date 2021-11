Laura Esquivel contó lo que vivió en 2009 durante la gira de Patito Feo en Nicaragua

Laura Esquivel estuvo el sábado en el programa PH Podemos Hablar, Telefe, y recordó aquella gira del elenco de Patito Feo en 2009 en Nicaragua, que motivó una denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual que llega a la instancia de juicio.

“Mi papá no podía acompañarme a las giras pero sí mi mamá”, recordó Laura Esquivel sobre ese entonces. Y explicó sobre la grave denuncia de su ex compañera: “Fue algo totalmente inesperado. No nos podíamos imaginar la situación".

"Cuando vi el testimonio de Thelma, que la quiero y la banco un montonazo, fue pensar y rebobinar, cómo fue, inimaginable y muy duro", explicó Laura.

Y añadió: "No sé, sentí como si fuera un familiar cercano mío. Yo trabajé con ella hace unos años y no sabía nada y me afectó como si fuera una persona de mi familia, fuimos una familia en ese momento”.

Esquivel, que en la tira hacía de hija de Darthés, dejó en claro que perdió el contacto con él pero si habla con Fardin: "Yo me sentía hija de alguna manera", indicó sobre ese personaje que los vinculaba directamente en la ficción.

Este martes, el actor Juan Darthés participará de una audiencia virtual, a las 14 horas, en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo, ciudad donde reside actualmente.

Según lo que informó Diario Crónica, hay dos actrices que serán testigos en la causa y darán testimonio: se trata de Calu Rivero y Anita Co.