Las vacaciones de Pico Mónaco con amigos, tras su separación de Pampita: "Con mis hermanos de la vida"

Pampita anunció la separación de Pico Mónaco y cada uno siguió su vida por su lado.





"Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", fue el mensaje que escribió en Twitter y con el que Carolina Ardohain ponía al tanto a la prensa y a sus seguidores del final de la relación.





Y en los últimos días, la modelo declaró en Caras que "dimos lo mejor de cada uno y no funcionó, no hay mucho más que decir. Después hay cosas que son íntimas y tienen que ver con una relación de pareja respecto a las expectativas de uno y del otro".





"No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no. Lo intentamos, le pusimos lo mejor y no pudo ser. Los dos somos re buenas personas, estábamos solteros, no le debíamos nada a nadie, no teníamos porqué estar escondidos y queríamos probar", agregó sobre aquella momentánea reconciliación.

Pico armó las valijas y viajó con sus "hermanos de la vida", como los definió en un posteo. Lo cierto es que esta semana,armó las valijas y viajó con sus amigos con rumbo aún no revelado por él, aunque ya se mostró en las redes disfrutando de la naturaleza, las montañas, una linda cascada y tardes de charlas con cervezas junto a suscomo los definió en un posteo.