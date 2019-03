Las picantes indirectas de Nicole Neumann a Fabián Cubero

Fabián Cubero por el incumplimiento del régimen de visitas por parte de Nicole Neumann, la modelo arrojó picantes mensajes desde Salta, donde aún permanece junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna y planea quedarse hasta el jueves. Luego de las declaraciones depor el incumplimiento del régimen de visitas por parte de, la modelo arrojó picantes mensajes desde Salta, donde aún permanece junto a sus hijasy planea quedarse hasta el jueves.





"Ya me pasó que Nicole se quedara con las nenas y no avisara. Me gustaría que todo esto estuviera ordenado y que no sucedan más este tipo de situaciones", dijo Cubero sobre la actitud de la rubia, quien debía regresar el lunes con las nenas.





Salta, Nicole publicó una serie de mensajes en medio de la polémica situación que dejaron más que clara su postura: "Cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en cómo otros te ven", reza una imagen en sus historias de Instagram. Desdepublicó una serie de mensajes en medio de la polémica situación que dejaron más que clara su postura:reza una imagen en sus historias de

En otra foto, señala: "Un enemigo honesto es mejor que un amigo falso. En caso de duda, prestar más atención a lo que la gente hace y menos a lo que dicen. Las acciones no solo hablan más que fuerte que las palabras, son más difíciles de falsificar".





También publicó fotos de las nenas divirtiéndose en Salta: "Siempre con mis potranquitas al pie, lo único que me interesa es su felicidad".