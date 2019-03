Las pericias toxicológicas señalaron quiénes consumieron drogas la noche de su muerte

Justicia continúa investigando la Natacha Jaitt, este miércoles, se conocieron los resultados preliminares de las pericias toxicológicas realizadas a las personas que estuvieron con la morocha la noche de su fallecimiento. Mientras lacontinúa investigando la muerte deeste miércoles, se conocieron los resultados preliminares de las pericias toxicológicas realizadas a las personas que estuvieron con la morocha la noche de su fallecimiento.

"Se hizo test orientativo de cocaína y salió positivo en todas las personas menos Luana porque no teníamos muestra y en Velaztiqui Duarte, por ende todas las otras personas habían consumido. Es un test orientativo", reveló esta tarde el abogado de la familia Jaitt, Alejandro Cipolla. Y agregó: "También dio positivo para marihuana en Fonola", agregó.

Luego, el letrado se refirió particularmente a la occisa: "En Natacha no se pudo realizar ya que no hay muestras de orina de ella, solo de sangre, y esos resultados van a estar disponibles el día viernes. Es muy complicado juntar muestras de orina porque está fallecida y hay muy poca y la que hay se tiene que analizar de una manera diferente. Los hisopados vaginales que dieron a conocer no hay presencia de semen pero lo que sí hay es un material genético que vamos a determinar qué es, pero que también se va a conocer el viernes".

Luego, habló, Ulises Jaitt, hermano de Natacha: "Seguimos sosteniendo lo mismo: acá hay un presunto homicidio, son todas declaraciones contradictorias. Confiamos en los fiscales y ojalá que Dios nos ayude a esclarecer qué es lo que pasó".

"Vamos a esperar los resultados más importantes, los de Natacha, para ver si hay algún rastro de veneno, de somnífero o cualquier otra droga que haya ocasionado el fallecimiento automático de ella", agregó Alejandro Cipolla.

Esto decía Ulises Jaitt antes de conocerse los resultados de las pericias:

