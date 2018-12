Las lágrimas de Nico Vázquez por su hermano: "Empecé a agradecer que lo tuve conmigo 27 años"

Nicolás Vázquez pasó este sábado por el ciclo "Podemos Hablar" que Telefe y habló sobre su hermano Santiago, quien falleció tras sufrir una miocardiopatía hipertrófica en Punta Cana, el 16 de diciembre de 2016. Y, el actor no pudo evitar las lágrimas, aseguró que: "Estoy empezando a disfrutar otra vez a mis amigos, a mi familia y a mi mujer, que es un gran apoyo". pasó este sábado por el cicloque Andy Kusnetzoff conduce pory habló sobre su hermano, quien falleció tras sufrir una miocardiopatía hipertrófica en Punta Cana, el 16 de diciembre de 2016. Y, el actor no pudo evitar las lágrimas, aseguró que:

"Al principio te agarrás de lo primero que escuchás, que es la fatalidad. '¿Cómo? Si ayer hablé con él que estábamos festejando que River le había ganado la Copa Argentina a Rosario Central', no entendía. Era el mejor momento de nuestras vidas. Después empecé a entender que dentro de toda la fatalidad que vivimos, hay cosas aún peores que escuchamos en los noticieros, gente que no se muere de esa manera, porque estoy seguro de que él no sufrió", empezó a contar Vázquez.

"Cuando me enteré de que tenía el corazón de un señor de ochenta años y que había tenido un ataque al corazón pensé que también podría haber pasado por muchas situaciones que pasan otras familias que me escribieron y están esperando un trasplante de corazón. Es lo más difícil que hay, tienen que esperar que pase un milagro", agregó.

"Empecé a agradecer que lo tuve conmigo 27 años, que mis viejos lo tuvieron a él y que nos cambió cien por ciento la familia, porque era especial...", dijo, comenzando a llorar.

"Pensé que ya lo podía hablar. Te dije que no podía venir porque no me gusta una mierda que me vean así. No quiero que crean que estoy triste porque lo estoy pudiendo hablar. No había visto las fotos de mi casamiento. No había podido casi disfrutar de eso", agregó.

