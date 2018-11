Las lágrimas de Andrea Estévez al hablar de su ex y papá de su hija Hannah

Juan Manuel García. Fue un año complejo para Andrea Estévez que pensaba dar a luz a su hija en nuestro país pero por recomendación médica no pudo regresar de Estados Unidos donde pasaba unas lindas vacaciones con su ex novio,

En agosto, tres meses después de recibir a Hanna y de atravesar por la primera instancia de la maternidad, la actriz y modelo contaba que se separó del papá de la nena por reiteradas infidelidades que no puede perdonar.

Este martes, tras los rumores sobre la posible paternidad del hombre con otra mujer, Andrea pasó por Pamela a la tarde y derramo lágrimas al hablar sobre el mal momento que se encuentra viviendo.

"Yo vivo una situación de mamá canguro. Estoy con mi gorda encima todo el tiempo, vivo en el auto con ella de un programa a otro. Ella come manzana rallada en el auto. Casi que vive en el auto y me acompaña a trabajar todos los días", arrancó a decir.

"De parte de él recibo que nos ama, que nos extraña, que vive una situación económica difícil, que está angustiado y que por favor yo lo banque económicamente con la manutención de Hannah. Desde que llegué a Argentina que nunca me pasó un peso", contó.

"Yo decidí desarmarme para hacerlo, creyendo otra vez en su palabra. Tengo mucha bronca y enojo, porque es feo que te manipulen de esa manera. Nunca más en la vida quiero tener algo con él", dijo luego, sobre la relación del hombre con su nueva novia.

Finalmente, confirmó que iniciará acciones legales contra García: "En estos momentos él está ilegal pidiendo una visa de inversor. Yo no puedo creer lo que se pierde con Hannah, no sé cómo transmitírselo, a pesar de que la deseamos y la buscamos. Hasta ayer él no tenía abogado, pero después de esto fui a hablar con mi abogada, Ana Rosenfeld y tomó cartas en el asunto", concluyó.

