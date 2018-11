Las increíbles confesiones de Sol Pérez

La rubia se sometió a todo tipo de preguntas y, como era de sospechar, la bizarra entrevistadora se fue al pasto con el interrogatorio.

"Te voy a hacer una pregunta y me la contestás si querés. ¿La cola, para todo?", disparó Estelita. "Nunca jamás, lo juro", respondió la rubia.

Pero el personaje interpretado por Jey Mammón, continuó: "¿No te genera curiosidad?". "Si te digo va a quedar horrible. Soy muy miedosa. Es más fuerte que yo, tengo miedo", confesó Sol.

Finalmente, Sol negó que su sola esté asegurada: "Vale más el seguro si está sana. Te deben hacer un estudio ahí".

Pero además, la participante del Bailando, se definió como persona, reveló que no seguía en Facebook a sus compañeros de colegio y hasta se atrevió a contar que un fanático le regala lencería erótica.

"Me considero buena persona y me llevo bien con todo el mundo. Es raro que me lleve mal con alguien. Aunque no soy de tener muchos amigos, mis amigos son los de siempre", dijo.

Al mencionar a sus compañeros, Pérez dijo que "Los bloquee a todos ni bien terminé el colegio".

Más tarde, se refirió a uno de sus admiradores: "Tengo un fan que me regala bombachas. Capaz que me manda una torta con tres tangas. Por ahí me manda un hilo dental con el pompón en la cola o una que no tiene la parte de abajo como para un acceso libre", concluyó al respecto.

