La clarividente colombiana, radicada en la ciudad de Los Ángeles, desembarcó en Argentina y comenzó su gira promocional por distintos medios de comunicación donde reafirmó y sorprendió con nuevas predicciones.





Deseret Tavares, se negó rotundamente a ser consultada sobre fútbol, ya que lo considera una mafia. El motivo fue contado en una de las entrevistas que otorgó en nuestro país. La clarividente había sido convocada para dar sus predicciones para el mundial 2018 y sus cartas horas antes de sentarse frente al medio de televisión le indicaban que no las exponga. Dos semanas después, la cadena televisiva con quien había pautado la entrevista le estaba enviando el plan de la copa del mundo: "Estaba todo comprado. Por eso mis cartas me decían que no las dé. La ultima copa fue todo un fraude".





Sin embargo, no fue lo único que impacto a los medios locales. Deseret, se animó a decir algo que ve continuamente en sus cartas y que jamás había revelado en ningún lado: "Luis Miguel, el sol de Mexico, está muerto. A mi las cartas continuamente no me hablan de su presencia física. Y si yo les pregunto si está muerto, me dicen que si". La clarividente sin dudas, hizo su confesión más fuerte hasta el momento.





Con respecto al mundo de la política Argentina Deseret fue consultada por el 2019 de Mauricio Macri y Cristina Fernandez De Kirchner.





- Será un 2019 muy duro para Mauricio Macri ya que se le descubrirán cuestiones legales referidas a su actividad gubernamental: "Las cartas dicen que le van a encontrar pruebas que tienen que ver con papeles y muestran que el pasado de él vuelve a ser parte del presente". Luego, predijo que a nivel salud el presidente será intervenido y decaerá muchísimo.





- Para Cristina Fernandez De Kirchner en el 2019 las predicciones de Deseret hablan de traición de parte de tres figuras, en especial dos mujeres que en un pasado fueron grandes aliadas quienes desvirtuaran todo el plan en el cual la ex mandataria viene trabajando. Con respecto a su postulación en las elecciones del año que viene la clarividente dijo "Las cartas hablan muy claro, un hombre de poder no le da el apoyo que ella espera. Puede que este por detrás de esta persona de poder, pero que ella vuelva a la silla presidencial, no lo creo."





Sobre la farándula Argentina Deseret arrojó algunas predicciones muy interesantes acerca de las figuras mas relevantes de nuestro país.





- Diego Armando Maradona tendrá un 2019 agitado en cuestiones legales. Las predicciones indican que no pasara un buen momento económico y hasta la clarividente se atrevió a decir que ve un arresto en la vida del astro del futbol.





- Susana Gimenez, tendrá un gran año tanto a nivel económico como personal relacionado a lo laboral, sin embargo sufrirá una pérdida cercana que la podrá desestabilizar emocionalmente.





- Mirtha Legrand, fue definida por Deseret como "La Emperatriz". Las cartas dijeron que la diva es muy fuerte y estará en una pelea corta con un hombre alrededor de abril/mayo pero será difícil que la pierda. "Mirtha tendrá un susto a nivel salud en el mes de Marzo pero no es nada alarmante".





Reafirmando su teoria sobre la reelección de Donald Trump, Deseret, sostiene que luego que esto suceda el mandatario será víctima de un atentado el cual acabará con su vida. A su vez, mantuvo su visión sobre los nuevos movimientos sísmicos a lo largo de todo el mundo e informó que específicamente en argentina veía reactivación del volcán situado en Neuquén.