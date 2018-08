Las fotos y mensajes que comprobarían el encuentro sexual entre Asia Argento y un menor de edad

El portal TMZ ha publicado un informe que revela conversaciones y una imagen de la actriz italiana Asia Argento con el actor Jimmy Bennett, con quien habría tenido relaciones sexuales cuando él tenía 17 años.

"Desmiento y rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales (...) Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett", declaró la Argento, de 42 años, el último martes.

Sin embargo, en las conversaciones que mantuvo con un amigo-filtradas por TMZ-, la actriz admite haber tenido relaciones con Bennett, pero que no estaba enterada de que era menor de edad.

"Tuve sexo con él y se sintió raro. No sabía que era menor hasta la carta. El público no sabe nada, solo lo que escribió el New York Times. Que es una parte", agregando que el joven insistió en tener sexo con ella cuando tenía 37 años y le enviaba fotografías desnudo.

También, el conocido le pregunta en los mismos mensajes de Facebook: "Tú trabajaste con él, ¿cómo se te pudo ir el tema de la edad? En la mayoría de los países del mundo la edad de consentimiento comienza a los 16". A lo que ella responde: "Y en Francia e Italia es a los 15. Yo estuve varios años con un hombre de 37 cuando yo recién había cumplido 17".

Además de las declaraciones, TMZ ha publicado una foto tomada por ellos después de un encuentro íntimo.

Argento indicó el martes último que "estaba profundamente sorprendida e impresionada por la lectura de una información absolutamente falsa", y que accedió al pago de Jimmy Bennett por razones de "compasión y para ayudarlo" y a pedido de su entonces compañero sentimental, el presentador de televisión y célebre cocinero Anthony Bourdain, quien se suicidó este año.

La actriz italiana es una de las figuras del movimiento #MeToo surgido tras acusar de violación al productor de cine Harvey Weinstein.