Las fotos de Rocío Guirao Díaz: ¿con un mensaje picante para Dalila?

Embed



Lo cierto es que tras esa polémica, la cantante tropical se volcó a Instagram con un posteo para referirse al tema.





"Me encanta esta foto! En cuanto a la señora, se confunde y mucho, no me voy a poner a debatir. Hoy está señora tiene hijos chicos y no sabe cómo van a pensar de grandes, eso es lo que pienso yo, y cuanto a la educación de los hijos cállate la boca y ocupate de los tuyos, que los míos son señores y no los conoces, así que ocupate de tu vida, no hables de los hijos ajenos porque no te va gustar que digan nada de la familia! Y cuidá tu cuerpito que el tiempo nos pasa a todos tapercito", retrucó la cantante.









Ahora, la modelo y madre de Aitana, Roma e Indio, fruto de su amor con Nicolás Paladini, compartió una serie de fotos bien sensuales en las redes sociales con un picante mensaje ¿para Dalila?





"Especialmente dedicada a las Martas", comentó la rubia con una postal bien sexy de su cuerpo.