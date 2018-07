Las duras palabras de Diego Maradona contra la Selección: "No tenemos rumbo"

Diego Maradona aseguró sentirse triste por la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial tras caer 4-3 ante Francia, pero dijo que se veía venir por lo que consideró "la crónica de una muerte anunciada". aseguró sentirse triste por la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial tras caer 4-3 ante, pero dijo que se veía venir por lo que consideró





"Creo que veníamos aquí al cine más que a la cancha porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada", aseguró Maradona y admitió: "Me siento mal por otro Mundial que pasa y que Argentina no logra tener un equipo consistente".





"Argentina sin querer salió a atacar a Francia y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé, que es rapidísimo como Caniggia cuando empezó", analizó Diego y le reprochó a Marcos Rojo que en el penal "no le hizo falta lejos del arco. Lo dejó entrar al área para después derrumbarlo, no es oficio de jugador de selección". , analizó Diego y le reprochó aque en el penal

Argentina







"Se veía desde la formación, desde que salimos de Moscú, que se supo que Pavón, Messi y Di María eran los que debían ir a atacar a la defensa francesa. No creo que sepan mucho de área, que sepan mucho de punto de penal, de centro atrás y de empujarla. Sí saben crear juego, pero no son delanteros", indicó Maradona.





"No sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota y los franceses, todo lo contrario. Tienen variantes, salidas de contragolpe, entrada por derecha... Argentina no lo tuvo nunca, tuvo centros de Pavón que fueron muy poca cosa para la defensa francesa", cerró.