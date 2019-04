Las charlas vía WhatsApp entre Florencia Olivera y Andrés Nara: "Necesito estar con vos por favor"

Florencia Olivera radicó la denuncia en sede policial por violencia contra Andrés Nara y el documento fue tratado hoy en el ciclo "Pamela a la tarde", América. radicó la denuncia en sede policial por violencia contray el documento fue tratado hoy en el ciclo





Florencia Rita Olivera, la ex pareja del padre de Andrés Nara, denunció al empresario por violencia de género. , la ex pareja del padre de, denunció al empresario por violencia de género.





Ante este panorama, ya rige una prohibición para que el padre de las Nara se contacte por cualquier medio con su ex novia.





Además, Andrés no puede acercarse a cien metros donde reside su ex pareja por el término de 45 días.

Lo cierto es que este medio accedió a algunas de las charlas vía WhatsApp que en su momento tuvieron Florencia y Andrés.





"No me importa nada de lo que digas! Voy a estar sí o sí con vos. Quiero verte", le decía la rubia a él.





"No me gustan las amenazas y de esa forma no me vas a ver más", le respondía Andrés en una de las charlas.





"Voy a estar con vos de cualquier forma, no me importa nada", retrucaba ella.





Este material ya fue aportado por Nara a la Justicia y certificado por un juez.





Incluso, él le había advertido vía Carta Documento a Olivera que no realice manifestaciones en los medios por considerarlas calumnias e injurias.